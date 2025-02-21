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21.02.2025, 08:15

Названа каша, которая защищает от рака - включите ее в свой рацион

Новости Мира 0 2 223

Обычная крупа, которая есть в каждом доме, может стать щитом от серьёзных болезней. Речь о гречке — её уникальный состав подавляет воспаления и блокирует рост опасных клеток, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Гречка содержит рутин — вещество, укрепляющее сосуды и выводящее токсины. А ещё кверцетин, который предотвращает мутации ДНК.

Польза гречки

Но чтобы получить максимум пользы, нужно правильно её готовить.

Не варите крупу, а заливайте кипятком на ночь. Так сохранятся все витамины.

Добавляйте в кашу куркуму и чёрный перец — их сочетание усиливает противоопухолевый эффект.

Гречка также снижает уровень сахара в крови, защищая от диабета. Для профилактики ешьте её 3-4 раза в неделю, сочетая с овощами и зеленью.

Но почему именно гречка

В отличие от других круп, она не содержит глютена, который у многих вызывает воспаление кишечника — а это первый шаг к хроническим болезням.

Кроме того, гречка богата магнием — минералом, снижающим риск рака толстой кишки. А лизин в её составе ускоряет восстановление тканей после повреждений.

Попробуйте ферментировать гречку. Замочите зёрна на 12 часов, затем промойте и оставьте прорастать. Так вы увеличите содержание антиоксидантов в 2 раза. Пророщенную гречку добавляйте в салаты или ешьте с йогуртом.

Ещё один лайфхак — гречневая мука

Замените ей пшеничную в выпечке: блинчики или оладьи из такой муки не вызывают скачков сахара и надолго дают сытость. А если смешать муку с кефиром и дать настояться, получите полезный напиток для очищения кишечника.

И не забывайте про зелёную гречку

Она не обжарена, поэтому сохраняет максимум полезных веществ.

Используйте её для приготовления каш, добавляйте в супы или делайте энергетические батончики с мёдом и сухофруктами.

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