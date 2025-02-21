Владельцев старых долларов предупредили о рисках

Российские власти и Центробанк не могут заставить банки принимать старые доллары. Следовательно, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , пишет РИА Новости .

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Трудности возникли в том числе у российских туристов за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет», — уточнил эксперт. Это не проблема регулятора, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и «вдруг понял, что от нее избавиться не так просто».

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. Так, новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать.

В конце прошлого года стало известно, что банкоматы в Турции все так же не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов.