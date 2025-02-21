В Китае обнаружили новый коронавирус, который может заражать людей

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post , передает Газета.Ru

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В публикации отмечается, что этот вирус является новой линией коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге.

Издание подчеркивает, что специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии проводили исследование в лаборатории Гуанчжоу.

Вирусологи отмечают, что новый вирус, выделенный из образцов летучих мышей, может инфицировать клетки человека.

Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование.