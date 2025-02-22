Зачем класть шарик из фольги в стиральную машину? Этот трюк сэкономит вам кучу денег

Вы замечали, что после стирки на одежде иногда остаются следы порошка или неприятный запах? Это может быть связано с накоплением остатков моющих средств и накипи в стиральной машине. Но есть простой способ решить эту проблему. Достаточно положить в барабан шарик из фольги, передает belnovosti.by

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Этот необычный метод не только улучшает качество стирки, но и продлевает срок службы вашей машины. Давайте разберемся, как это работает.

Фольга действует как мягкий абразив, который помогает удалить накипь и остатки моющих средств с внутренних деталей стиральной машины.

Кроме того, она смягчает воду, что делает стирку более эффективной.

Чтобы сделать шарик, просто сомните кусок алюминиевой фольги размером с теннисный мяч. Положите его в барабан вместе с бельем и запустите обычный цикл стирки.

Почему именно фольга? Она не только дешевая, но и безопасная для стиральной машины и одежды.

В отличие от химических средств для очистки, фольга не оставляет следов и не вызывает аллергических реакций.

Кроме того, этот метод помогает экономить моющие средства, так как они лучше растворяются в мягкой воде.

Теперь, когда вы знаете этот лайфхак, ваша стиральная машина всегда будет работать как новая.