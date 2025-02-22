18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.47
525.83
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.02.2025, 20:58

Богатейший азербайджанец показал сыновьям свои владения

Новости Мира 0 785

Известный азербайджанский музыкант, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов (известен как певец Emin) 21 февраля 2025 года опубликовал в Instagram видео с сыновьями и восхитил поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/eminofficial
Фото: Instagram/eminofficial

45-летний Emin, которого считают богатейшим азербайджанцем, показал двум наследникам – Али и Микаилу – свои владения.

"Самый крутой и ценный обход – с моими детьми!" – подписал публикацию Агаларов.

Подписчики, которых у Эмина более 2,7 млн, восхитились воспитанием его сыновей. Также они пожелали семье предпринимателя успехов. Нашлись и те, кто попросил чуточку богатства у бизнесмена:

  • "Эмин, можно 0,01% твоего богатства?"
  • "Как мальчик похож на своего дедушку".
  • "Эмин, пусть тебя и твоих деток Бог бережет".
  • "Какое счастье отца возить и показывать своим сыновьям их будущее".
  • "У меня к этим мальчикам вообще особая симпатия, они ровесники моего сына".
  • "Самый ценный обход вместе с сыновьями – что может быть прекрасней. Успехов вам".
  • "Твои сыновья Али и Микаил – твоя поддержка, замена в твоих делах. Удачи и успехов вам всем. Ты самый лучший отец своим детям".
  • "Образованные, правильные, а самое главное – умеющие красиво излагать свои мысли сыновья! Эмин, поделись секретом, как воспитать такого сына?!"

Отметим, что 1 декабря 2024 года Агаларов поздравил сыновей с 16-летием.

Ранее сообщалось, что российская певица Алсу 14 февраля 2025 года выступила с концертом в Баку. Артистка поделилась видео с концерта, на котором видно, как азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов дарит ей роскошный букет цветов. Также она отметила, что бизнесмен, который еще является популярным певцом, в тот день спел с ней на одной сцене.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...