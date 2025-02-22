Богатейший азербайджанец показал сыновьям свои владения

Известный азербайджанский музыкант, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов (известен как певец Emin) 21 февраля 2025 года опубликовал в Instagram видео с сыновьями и восхитил поклонников, сообщает Zakon.kz.
45-летний Emin, которого считают богатейшим азербайджанцем, показал двум наследникам – Али и Микаилу – свои владения.
"Самый крутой и ценный обход – с моими детьми!" – подписал публикацию Агаларов.
Подписчики, которых у Эмина более 2,7 млн, восхитились воспитанием его сыновей. Также они пожелали семье предпринимателя успехов. Нашлись и те, кто попросил чуточку богатства у бизнесмена:
Отметим, что 1 декабря 2024 года Агаларов поздравил сыновей с 16-летием.
Ранее сообщалось, что российская певица Алсу 14 февраля 2025 года выступила с концертом в Баку. Артистка поделилась видео с концерта, на котором видно, как азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов дарит ей роскошный букет цветов. Также она отметила, что бизнесмен, который еще является популярным певцом, в тот день спел с ней на одной сцене.
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