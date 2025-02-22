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22.02.2025, 08:56

США предложили свой проект резолюции ООН по Украине - Россия готова его поддержать

Новости Мира 0 525

США выдвинули собственный проект резолюции ООН к третьей годовщине войны в Украине. Документ призывает прекратить "конфликт" и установить прочный мир, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Фото:depositphotos.com/ mlehmann
Фото:depositphotos.com/ mlehmann

В кратком проекте резолюции Вашингтона, состоящем из трех абзацев, выражено сожаление по поводу гибели людей в ходе "российско-украинского конфликта" и говорится, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров". Предложенная Вашингтоном резолюция также "призывает к скорейшему прекращению конфликта" и далее - к установлению "прочного мира между Украиной и Россией".

Как отмечает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, в выдвинутом США проекте нет какого-либо упоминания оккупированной Россией территории Украины. В отличие от предыдущих резолюций, предложенных и поддержанных Вашингтоном, последний проект не содержит критики в адрес Москвы и не называет ее источником конфликта.

Россия предложила внести правку в документ, добавив после слов "призывает к скорейшему прекращению конфликта" фразу "в том числе путем устранения его коренных причин", пишет Reuters. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, однако, назвал американский проект "хорошим шагом".

Российский дипломат на условиях анонимности рассказал Reuters, что если эта правка будет принята Генассамблеей ООН, то Москва проголосует за резолюцию США. По словам Небензи, представители США проинформировали его перед тем, как проект был распространен среди 193 членов Генассамблеи.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и Европейским Союзом, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

Ранее США отказались стать соавтором резолюции ООН, поддерживающей территориальную целостность Украины и требующей от России вывода своих войск.

На фоне раскола с США главы обороны ЕС намерены обсудить вопросы безопасности на экстренном совещании.

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