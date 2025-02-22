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Все заявления о работоспособности экс-президента США были лживыми. Прошлая администрация Белого дома и подконтрольные демократам СМИ нагло врали о компетентности Байдена. Информация о его реальном состоянии здоровья тщательно скрывалась.

Правду о ментальном здоровье предыдущего президента США в беседе с журналистами раскрыла глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт. Она подчеркнула, что все члены команды Байдена прекрасно знали, что их босс ментально нездоров и не может нормально выполнять все функции президента страны.

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось», — заверила Левитт.

Пресс-секретарь повторила, что все окружение Байдена знало правду о его некомпетентности. Тем не менее Белый дом продолжал распространять лживые новости о его «высокой работоспособности».

Справка: Джо Байден на протяжении всего своего срока неоднократно давал повод усомниться в его ментальном здоровье. Он постоянно допускал глупые оговорки, указывающие на серьезные проблемы с памятью.