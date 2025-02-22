Американский суд обвиняет сына Евгения Пригожина в страшном преступлении

В США начался суд по делу, главным фигурантом которого выступил сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел. Американские правоохранители обвиняют его к причастности к массовым убийствам мирных граждан в Ливии, передает hibiny.ru

Фото: cnn.com

Обвинение в этом деле опирается на свидетельские показания ливийца Мохаммеда Энбиса, которые специально приехал в США, чтобы выступить перед судом. Главный свидетель утверждает, что Пригожин-младший причастен к расстрелу мирных ливийцев в 2019 году. В результате этого преступления погибли близкие Энбиса.

Вторым фигурантом этого же дела стал командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Генерал якобы отдал приказ о массовых расправах.

Попытки США начать уголовное преследование сына Евгения Пригожина в студии «Царьграда» прокомментировал бывший министр госбезопасности ДНР, военный эксперт Андрей Пинчук, напомнив, что американцы в свое время забрасывали самыми абсурдными обвинениями и отца Павла.

Эксперт отметил, что перед сыном Пригожина сейчас два пути — он может пойти по стопам отца и до последнего оспаривать обвинения со стороны США, либо проигнорировать угрозу и, возможно, лишиться каких-то активов в Соединенных Штатах и Европе, если, конечно, они вообще у него есть.

Справка: Павел Пригожин после смерти отца возглавил ЧВК «Вагнер» и унаследовал часть его бизнес-империи. Его преследование в США может быть связано с попыткой Вашингтона максимально ослабить позиции РФ в Африке, крепость которых во многом обеспечивает присутствие там ЧВК «Вагнер».