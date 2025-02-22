Женщина вызвала полицию из-за скульптуры, которую перепутала с безжизненным телом

Фото: Carlos Osorio/Global Look Press

Сигнал о неизвестном, который якобы лежит без сознания на скамейке на улице Миодова, поступил в службу спасения вечером 19 февраля. На место происшествия немедленно отправили скорую помощь и стражей порядка. Звонившая женщина дождалась медиков и указала им на скульптуру «Бездомный Иисус» в виде человека, спящего на скамейке под покрывалом.

Работа была создана в 2013 году канадским скульптором и убежденным католиком Тимоти Шмальцем. По задумке автора скульптура должна служить иллюстрацией к словам Иисуса из Евангелия от Матфея: «Все, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, вы сделали Мне». Непосредственным источником вдохновения, утверждает Шмальц, стал бездомный, которого он встретил в Торонто. Летом 2021 года в Варшаве была установлена копия скульптуры, которую получил в дар монастырь Младших монахов-капуцинов в центре города.

Когда выяснилось, что это статуя, которая не нуждается в медицинской помощи, спасатели посоветовали заявительнице быть внимательней и в следующий раз самостоятельно разобраться в ситуации, прежде чем вызывать специалистов. Она успела уехать на своей машине до приезда полиции.