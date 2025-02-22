Только химия, а растительного масла - ни капли: в Роскачестве выявили худшие бренды

Роскачество провело масштабную проверку качества растительного масла, представленного на российском рынке, и результаты оказались неутешительными, об этом сообщает gorodkirov.ru

Фото с сайта gorodkirov.ru

Эксперты выявили ряд производителей, чья продукция не соответствует установленным стандартам и может представлять опасность для здоровья потребителей. В список нарушителей вошли даже известные бренды, которые пользуются популярностью.

Бренды-нарушители: "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт"

Наиболее серьезные нарушения были обнаружены в продукции марок "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт". По данным Роскачества, эти производители допускали отклонения как в производственном процессе, так и в рецептуре, которая, по мнению экспертов, была подделана умышленно. Это может говорить о стремлении производителей снизить себестоимость продукции за счет использования некачественного сырья или нарушения технологических процессов.

Подобные нарушения ставят под сомнение безопасность и полезные свойства растительного масла, а также подрывают доверие потребителей к этим брендам. Важно отметить, что использование фальсифицированной продукции может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, особенно при регулярном употреблении.

Риски для здоровья: Превышение уровня жирных кислот в маслах "Кубань" и "Green Ray"

Помимо общих нарушений стандартов качества, отдельные марки растительного масла представляют непосредственную угрозу для здоровья потребителей. Эксперты Роскачества выявили завышенный уровень жирных кислот в продукции марок "Кубань" и "Green Ray". Превышение допустимых значений жирных кислот может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск развития атеросклероза.

Учитывая широкое использование растительного масла в кулинарии, важно проявлять осторожность при выборе продукта и отдавать предпочтение проверенным производителям, чья продукция соответствует требованиям безопасности и качества. Постоянное употребление некачественного растительного масла может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как защитить себя от некачественного растительного масла: Советы потребителям

К сожалению, вероятность столкнуться с фальсифицированной продукцией существует в любом магазине. Поэтому ответственность за выбор качественного растительного масла ложится в первую очередь на потребителя. Чтобы минимизировать риск покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Изучайте отзывы и исследования: Перед покупкой растительного масла полезно ознакомиться с отзывами других потребителей и изучить результаты исследований, проведенных Роскачеством и другими официальными ведомствами. Эта информация поможет вам составить представление о репутации производителя и качестве его продукции.

• Анализируйте состав и осматривайте упаковку: Внимательно изучайте состав растительного масла, указанный на упаковке. Избегайте продуктов с искусственными добавками, красителями и консервантами. Также обратите внимание на целостность упаковки, наличие повреждений и срок годности.

• Не доверяйте рекламным лозунгам: Рекламные кампании часто преувеличивают достоинства продукта и умалчивают о его недостатках. Не стоит слепо доверять рекламным лозунгам, лучше полагаться на объективную информацию, полученную из независимых источников.

Дополнительные рекомендации по выбору растительного масла:

• Выбирайте масло в прозрачной бутылке: Это позволит вам визуально оценить цвет и консистенцию продукта. Масло должно быть прозрачным, без осадка и мути.

• Обращайте внимание на запах: Качественное растительное масло должно иметь приятный, характерный запах. Наличие посторонних запахов может свидетельствовать о низком качестве продукта.

• Покупайте масло у проверенных продавцов: Отдавайте предпочтение крупным магазинам и супермаркетам, которые следят за качеством реализуемой продукции и имеют хорошую репута

цию.