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22.02.2025, 15:37

Стало известно истинное происхождение Оземпика

Новости Мира 0 359

Яд ящерицы стал основой для разработки препарата Оземпик, который используется для лечения диабета, ожирения и других заболеваний. Об этом сообщает портал ScienceAlert, передает Газета.Ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Доктор Дэниел Дракер, эндокринолог из Университета Торонто, заинтересовался этими молекулами, изучив работы других ученых, которые обнаружили, что яд аризонского ядозуба содержит белок Exendin-4, который может имитировать действия гормона GLP-1 и при этом долго оставаться активным в организме человека. После исследований и создания синтетической версии препарат стал одобрен для лечения диабета, а позже его стали применять и для борьбы с ожирением.

Этот случай – не единственный пример того, как химические вещества, содержащиеся в токсичных животных, оказываются полезными для медицины. Например, лекарство от высокого давления и сердечной недостаточности, лизиноприл, было разработано на основе яда бразильской ящерицы, который помогает яду распространяться по телу добычи. Также химические вещества морских губок стали основой для создания препарата, используемого при лечении лейкемии и неходжкинской лимфомы.

Один из самых поразительных случаев произошел в 2004 году, когда ученые использовали яд смертоносного скорпиона для создания молекулы, которая помогает хирургам точно определять раковые опухоли с помощью инфракрасного света. Этот препарат уже прошел успешные испытания на животных.

Ученые подчеркивают, что токсины животных, которые могут быть опасными для человека, теперь спасают жизни, помогая лечить болезни, с которыми мы сталкиваемся. Они также призывают охранять этих животных и их экосистемы, ведь именно они могут стать ключом к новым жизненно важным открытиям в медицине.

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