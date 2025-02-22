В США впервые за 15 лет проведут казнь путем расстрела

Заключенный Брэд Сигмон, приговоренный к смертной казни в Южной Каролине, выбрал расстрел вместо инъекции или электрического стула. Это первый подобный случай в штате, сообщает Associated Press (AP).

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Казнь 67-летнего Сигмона назначена на 7 марта. Его адвокат заявил, что предложенные ранее методы являются недопустимыми. Последний раз расстрел в США применяли в 2010 году в Юте. С 1976 года в стране таким способом были казнены всего три человека.

Сигмон был осужден за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил саму спутницу, но ей удалось сбежать.

Если казнь состоится, Сигмон станет самым возрастным из 46 человек, казненных в Южной Каролине с момента возобновления смертной казни в 1976 году. У него еще есть возможность заменить приговор на пожизненное заключение, подав прошение губернатору. Защита мужчины указывает на его примерное поведение в тюрьме.