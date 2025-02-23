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22.02.2025, 20:49

Трамп поставил точку в слухах о поездке в Москву на 9 Мая

Новости Мира 0 400

Дональд Трамп прокомментировал слухи о своем возможном участии в параде Победы в Москве 9 мая, которое распространили французские СМИ, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Белого дома. 

Фото: Al Drago / Getty Images
Фото: Al Drago / Getty Images

Ранее издание Le Point утверждало, что президент США может принять участие в параде Победы в качестве почетного гостя и даже встретиться с Владимиром Путиным. Однако сам Трамп категорически отверг эти заявления, заявив, что не планирует поездку в Россию.

Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что собирается посетить Москву 9 мая и встретиться с Владимиром Путиным. 

“Нет, нет, я не собираюсь в Москву”, – заявил он журналистам в Белом доме, дав понять, что разговоры о его визите в Россию не имеют под собой оснований.

По версии Le Point, возможный приезд Трампа связывали с переговорами по Украине, финал которых якобы намечен на 9 мая. Но теперь очевидно:  президент США не намерен участвовать ни в параде, ни в дипломатических инициативах Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что договоренностей о визите Трампа на 9 мая не достигнуто.

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