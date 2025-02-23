США пригрозили отключить Украину от Starlink за срыв сделки по ископаемым

Власти США пригрозили Украине закрыть доступ к системе спутникового интернета Starlink от Илона Маска, если Киев откажется подписать с Вашингтоном сделку о редкоземельных металлах. Об этом сообщили источники агентства Reuters, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

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По данным истоников, такая угроза прозвучала в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины. В частности, вопрос Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Китом Келлогом. Тот пригрозил "неминуемым отключением работы" Starlink, если не будет достигнут договор о редкоземельных металлах.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 14-16 февраля, Зеленский отверг первоначальную версию сделки, предложенную Вашингтоном. Недавно администрация Дональда Трампа передала Киеву новый проект соглашения.

Вскоре после начала российско-украинского конфликта Илон Маск передал Украине тысячи терминалов Starlink, чтобы заменить уничтоженные средства связи. Осенью 2022 года Маск временно ограничил доступ к системе, так как стал более критически относиться к действиям Киева.

Эксперты говорят, что система Starlink особенно важна для управления беспилотниками ВСУ. "Потеря Starlink станет огромным ударом для Украины", - заявил источник американского агентства.

Между тем, как пишет "Европейская правда", вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский не считает возможным отключение в Украине терминалов Starlink, которые передала и оплачивает польская сторона.

Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.

"Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша", - заявил вице-премьер.

По данным правительства Украины, Польша оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только в военных целях, но и для связи на прифронтовых территориях.