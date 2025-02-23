Украина, США и Россия: что произошло ночью 23 февраля

Главное о событиях в Украине, России и США на утро 23 февраля - в подборке Tengrinews.kz .

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Трамп уверен, что сделка по конфликту в Украине будет достигнута "на этой неделе"

Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта в Украине можно достичь уже на этой неделе. Об этом заявила в пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе", - сказала она.

Представительница администрации добавила, что Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.

По словам Левитт, Трамп стремится к миру и хочет, чтобы убийства прекратились, а невинные люди прекратили умирать.

"Это его главная цель прямо сейчас", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, она заявила, что пока не может ничего анонсировать или уточнять, но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

Европейские дипломаты заявили, что США капитулируют перед Россией, предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Предлагая более нейтральный проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, США капитулируют перед Россией. Такое впечатление складывается у европейских дипломатов, пишет издание Wall Street Journal.

"Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией", - пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата в ООН.

Ранее США, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную. В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении России в Украину, называет конфликт "российско-украинским" и заявляет о скорби по погибшим. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США представят ГА ООН "историческую" резолюцию по урегулированию конфликта в Украине 24 февраля.

Новый проект сделки США с Киевом по полезным ископаемым жестче прошлого - NYT

Ряд требований в новом проекте соглашения США от 21 февраля по использованию природных ресурсов Украины - жестче, чем те, которые содержались в варианте сделки, привезенном в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом 14 февраля. Об этом написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на новый вариант документа.

Так, Вашингтон призывает Украину отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от оборота в портах и с использованием другой инфраструктуры, констатировала NYT.

В новом документе отмечается, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором США получат 100-процентную финансовую долю. Украине предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов. Эту сумму Трамп требует от Киева в обмен на американскую помощь.

Данный показатель значительно превышает фактические доходы страны от ресурсов, которые в прошлом году составили 1,1 миллиарда долларов, и более чем в четыре раза выше, чем объем помощи, выделенной США Украине на сегодняшний день.

Зеленский пока не готов подписать с США сделку по полезным ископаемым из-за "проблемных вопросов" - Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии. Об этом сообщает британский вещатель Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник.

По словам источника Sky News, так называемое соглашение о недрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять".

"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", - сказал собеседник телеканала.

Эта позиция противоречит заявлениям команды президента США Дональда Трампа о том, что стороны уже "близки" к подписанию сделки.

Украина подготовила предложение об обмене пленными с Россией по формуле "всех на всех"

Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, его слова приводит агентство "Укринформ".

Он уточнил, что соответствующее предложение было разработано Координационным штабом, министерством иностранных дел и офисом президента Украины. Охрименко также подчеркнул, что Киев регулярно заявляет о необходимости проведения обмена по данной схеме.