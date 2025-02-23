В Бразилии целый город начал уходить под землю

Город Буритикупу в штате Мараньян на северо-востоке бразильской Амазонии медленно уходит под землю, постепенно сваливаясь в воронку. Местные власти ввели режим ЧС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Газету.Ru .

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В городе живет около 55 тысяч человек. В настоящее время около 1200 человек рискуют потерять свои дома из-за обвалов. Несколько зданий уже разрушены.

"За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, существенно приблизившись к жилым домам", - сообщают местные СМИ.

Провалы грунта связаны с размыванием почвы дождями, а также плохо спланированными строительными работами и вырубкой лесов - жители Буритикупу сталкиваются с этим уже около 30 лет.