Не может успокоиться эксцентричный американский миллиардер насчет президента Украины Владимира Зеленского. Не так давно обвинил того в убийстве журналиста из США, а теперь вбросил в информационное пространство очередное сообщение, сообщает belnovosti.by

Фото: ТГ-канал Владимира Зеленского

Используя принадлежащую ему социальную сеть Х, Маск опубликовал пост.

В нем уведомил своих читателей о том, что Зеленский больше не является президентом Украины.

Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет, – цитирует Илона ознакомившееся с его постом МИА «Россия сегодня».

Немногим ранее президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера «диктатором без выборов».

Также политик выступил за проведение в заморской славянской стране президентских выборов.

Тогда Трамп говорил и о чрезвычайно низком рейтинге Зеленского.

В свою очередь российское издание напоминает: срок полномочий главы украинского государства истек 20 мая 2024 года.

Однако выборы в Украине отменили.

Заявлялось: такого рода кампании невозможно осуществить в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

А сам Зеленский сообщил, что при таких обстоятельствах выборы несвоевременны.