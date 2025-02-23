Маргарита Симоньян заменит находящегося на грани жизни и смерти мужа Тиграна Кеосаяна в эфире НТВ

Фото: скрин трейлера "Ч.Т.Д"

Главред RT и «Россия сегодня» появилась в трейлере нового выпуска программы «Ч.Т.Д», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Бессменным ведущим этой программы был ее муж Тигран Кеосаян, который сейчас находится в коме.

В небольшом ролике Маргарита объяснила, что заменит супруга на посту ведущего «Ч.Т.Д». Она подчеркнула, что будет вести эту программу, пока Тигран не вернется к жизни.

«Здравствуйте, сограждане! Много лет вы слышали эту фразу от Тиграна Кеосаяна, моего мужа, который вел эту программу на НТВ. К сожалению, он сейчас в коме, и мы уже два месяца ждем его возвращения в нашу семью. Пока мы ждем, я буду вести эту программу», — обратилась к россиянам Симоньян.

Журналистка уточнила, что выпуск, посвященный 80-летию Победы, сконцентрируется на историях героев Великой Отечественной войны.

Справка: в начале января Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Режиссер оказался в реанимации из-за проблем с сердцем.