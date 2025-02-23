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23.02.2025, 15:36

Трамп заявил о многомиллионных выплатах для фейковых долгожителей в США

Новости Мира 0 553

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, которым якобы более 200 лет. Его слова передает РИА Новости

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Фейковые пенсионеры были указаны в официальных реестрах. По словам Трампа, в них числятся миллионы людей, которым больше 130, 140 и 150 лет.

«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп на Конференции консерваторов.

В реестре также числились более тысячи человек, возраст которых превышал 200 лет. Эти факты Трамп назвал мошенничеством, оставшимся от администрации прошлого президента Джо Байдена.

Недавно американский предприниматель Илон Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам. По его словам, в минфине считают, что примерно половина этой суммы является «безоговорочным и очевидным мошенничеством».

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