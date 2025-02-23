Россиянка описала одну традицию в Мексике фразой «не для слабонервных»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о некоторых особенностях этой страны, которые смущают всех иностранцев. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен» , передает Lenta.ru

Фото: Rebecca Noble / Reuters

В частности, россиянку удивила мексиканская традиция проводить похороны как вечеринки. По ее словам, там могут играть оркестры мариачи, а родные — веселиться и пить. А во время праздника Día de los Muertos («День мертвых») кладбища превращаются в пикниковые зоны.

«Люди реально сидят у могил, смеются, пьют за ушедших и в прямом смысле пляшут на костях. Зрелище и понимание этого события — не для слабонервных», — такими фразами описала местную традицию Ершова.

Путешественница добавила, что католичество в этой латиноамериканской стране настолько переплелось с местной культурой, что мексиканцы ставят бутылки текилы и пачки сигарет перед иконами Девы Марии. «Люди реально верят, что так можно выпросить себе удачу или защиту», — пояснила она.

Еще одна местная особенность, которую отметила россиянка, — неумение мексиканцев говорить «нет». «Если он кивает и улыбается — это просто вежливость, а не согласие. В итоге ты можешь неделями ждать починку машины или доставку, пока тебе просто не надоест», — пожаловалась автор публикации.

Кроме того, она поразилась, что мексиканцы водят машины так, «будто жизнь — это видеоигра». Никто не включает поворотники и не соблюдает разметку, а чувство страха у водителей просто отсутствует, посетовала путешественница.