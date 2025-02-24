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23.02.2025, 19:57

Сколько лет разницы должно быть между партнерами, чтобы отношения стали крепкими?

Новости Мира 0 594

Пока одни люди уверены, что главное — любовь, другие видят угрозу благополучию в отношениях даже в небольшом разрыве в возрасте. По мнению психологов, оптимальным является промежуток в 2–5 лет., передает belnovosti.by

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такая разница создает общие цели и схожее мировоззрение. 

Но стоит заводить отношения с партнером, который старше на 7–10 лет, возникают конфликты.

Разные поколения, круг общения, даже стыд за вторую половину — все это разрушает связь.  

Интересно, что существует «формула» идеального возраста, хоть и неизвестно, кто является ее автором. Нижняя граница — половина вашего возраста плюс 7, верхняя — ваш возраст минус 7, умноженный на два.

Несмотря на это, мужчины на сайтах знакомств часто ищут 20-летних, а женщины выбирают ровесников или тех, кто на пару лет старше.  

Возможно, так происходит под влиянием стереотипов, которые вносят свои коррективы.

Женщину с детьми после 35 часто считают «неудачницей», а мужчину того же возраста — перспективным. 

Реальный опыт показывает лишь то, что универсальных правил нет. 

Возраст — лишь один из факторов. Гораздо важнее взаимное уважение, гибкость и готовность идти на компромиссы. 

Как показывает практика, даже 15 лет разницы не помеха, если партнеры говорят на одном языке — в прямом и переносном смысле.

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