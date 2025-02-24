Зеленский рассказал, когда пройдут выборы президента в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда в стране состоятся выборы главы государства, передает Tengrinews.kz .

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В воскресенье в Киеве он провел пресс-конференцию.

"Выборы президента в Украине пройдут после отмены военного положения", - цитирует его Telegram-канал УНИАН.

Украинский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить горячую фазу войны в 2025 году.

"Это их (США - прим.) цель", - добавил он.

По его словам, он не обижается на американского президента за то, что тот назвал его "диктатором".

"Обижается на "диктатора" только тот, кто является диктатором", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что в список участников мирных переговоров должны войти Украина, Европа, США и Россия.

Ранее на пресс-конференции президент Украины сообщил, что готов оставить свой пост ради мира в стране или в обмен на членство в НАТО.

Напомним, 19 февраля, после переговоров США и России в Саудовской Аравии, глава Трамп назвал Зеленского "диктатором", поскольку тот, как пояснил президент США, "отказывается проводить выборы" главы государства.