Эту приправу вы добавляете в каждое блюдо — она убивает ваш вкус и здоровье за месяц

Представьте: вы готовите ужин, щедро сыплете в кастрюлю ароматную приправу, а через месяц вдруг понимаете, что не чувствуете вкуса еды без этого пакетика. Вас мучает жажда, а давление скачет как сумасшедшее. Всё это — последствия скрытой войны, которую ведут против вас производители «волшебных» смесей, передает belnovosti.by

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Глутамат натрия, маскирующийся под кодом Е621, — не просто усилитель вкуса.

Это наркотик для рецепторов. Он обманывает мозг, заставляя поверить, что перед вами шедевр кулинарии, даже если это пересоленная лапша быстрого приготовления.

Со временем естественные вкусы овощей, мяса и даже сладостей становятся «серыми», а вы тянетесь за новой порцией приправы, чтобы оживить блюдо.

Но настоящая трагедия в том, что 90% магазинных специй — подделка. Возьмите баночку с «сушёным базиликом». Скорее всего, это перемолотые стебли и пыль, смешанные с красителями.

Настоящий базилик даже в сушёном виде сохраняет ярко-зелёный цвет и аромат лета. Проведите эксперимент: купите пучок свежего базилика, высушите его в духовке при 50°C и измельчите.

Добавьте щепотку в томатный соус — и вы услышите, как взрываются нотки гвоздики, мяты и лимона. Это и есть настоящий вкус, а не химическая имитация из супермаркета.

А что насчёт готовых смесей «для пасты» или «гриль»? За красивыми названиями скрывается соль, сахар и жжёный крахмал, который придаёт «копчёный» аромат.

Например, в популярной приправе «для курицы» на втором месте после соли стоит декстроза — тот же сахар, который вызывает скачки инсулина. Выход прост: создавайте смеси сами.

Для средиземноморских блюд смешайте орегано, розмарин, чеснок и цедру лимона. Для азиатского акцента — имбирь, куркуму, кориандр и чёрный перец.

Храните их в стеклянных банках не больше трёх месяцев, и ваши рецепты заиграют новыми красками.

Но самый опасный враг — «низкокалорийные» соусы. Чтобы убрать жир, производители заменяют его сахаром, загустителями и синтетическими ароматизаторами.

Например, в обезжиренном майонезе на 30% больше соли, чем в обычном, а в соусе «терияки» без сахара — целый набор химических подсластителей, которые вызывают вздутие и мигрени.

Приготовьте домашний вариант: смешайте греческий йогурт, горчицу, лимонный сок и укроп. Это займёт пять минут, но спасёт ваши сосуды от атаки токсинов.

И помните: даже натуральные специи могут навредить, если их слишком много. Корица в больших дозах вызывает судороги, мускатный орех — галлюцинации, а шафран — кровотечения.

Используйте их как духи — буквально щепотку, чтобы подчеркнуть вкус, а не перебить его.