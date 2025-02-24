Пугачеву выкинули из израильского кафе после скандала

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Певица Алла Пугачева оказалась в центре скандальной ситуации в Израиле. Об этом инциденте сообщил известный израильский политический и общественный деятель Яков Кедми в эфире канала Stmegi TV.

Кедми рассказал, что его супруга стала свидетельницей неприятной ситуации, случайно оказавшись рядом с кафе, где Пугачева вступила в словесную перепалку с сотрудниками заведения.

Причиной конфликта стало отсутствие свободных столиков, что, по всей видимости, не устроило артистку. Она заявила: «Как же так, я - Алла Пугачева, найдите!». Однако мест не появилось, что вызвало негодование Пугачевой.

«Она не понимает: как так, для нее - и нет мест?! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет. Какая разница, кто ты?» – прокомментировал Кедми.

По его мнению, данная ситуация демонстрирует «конфликт между миром иллюзий, в котором она жила, и реальным миром, в который она приехала».