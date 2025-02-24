Секрет вечной молодости раскрыт: этот напиток стирает морщины за 90 дней

Представьте: гладкая кожа без инъекций и дорогих кремов. Это ли не мечта? Новое открытие шокирует — обычный напиток из вашего детства способен превратить время вспять, передает belnovosti.by

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Эксперты в замешательстве, а поклонники натуральной косметики уже спешат проверить эффект.

Американские диетологи заявляют, что ежедневное употребление какао запускает процессы омоложения.

Исследования подтвердили: через два часа после приема напитка кровообращение в коже усиливается на 40%, насыщая клетки кислородом и питательными веществами.

Для результата достаточно 2,5 чайных ложек натурального какао-порошка на чашку.

Главное — избегать дешевых аналогов, обработанных щелочью. Такой продукт теряет до 90% полезных антиоксидантов.

Через три месяца кожа станет плотнее, а морщины разгладятся.

Но есть нюанс: какао работает в тандеме со шпинатом. Зелень активирует выработку коллагена, укрепляя не только эпидермис, но и ногти, волосы, суставы.

Участницы эксперимента, добавившие шпинат в рацион, заметили уменьшение глубоких морщин уже на восьмой неделе.

Секрет прост: какао борется с внешними признаками старения, а шпинат устраняет внутренние причины. Вместе они создают эффект «второй кожи» — упругой, сияющей, словно после салонного ухода.

Попробуйте заменить утренний кофе на чашку ароматного какао, а к обеду добавляйте горсть зелени.