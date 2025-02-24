Польша разворовала направленные в помощь Украине десятки миллионов евро

Польская компания RARS разворовала средства ЕС , предназначенные для помощи Украине , при закупке генераторов для страны. Это произошло во время правления партии «Право и справедливость» , деньги потратили на выборы, сумму ущерба оценивают в 91 миллион евро, передает RMF FM , сообщает Lenta.ru

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом», — сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) в заявлении для СМИ.

Накануне Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило о завершении расследования и потребовало взыскать более 91 миллиона евро, которые должны были потратить на закупку и поставку электрогенераторов на Украину. Также OLAF определило, что в конкретном случае имело место «завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам».