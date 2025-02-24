Зрительница умерла на концерте Елены Ваенги

Зрительница умерла на концерте певицы Елены Ваенги в Твери . Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot, передает Газета.Ru

Фото: Anatoly Lomohovn/Global Look Press

По словам очевидцев, в зале во время выступления было очень душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти 71-летнюю женщину. Организаторы слова очевидцев пока не комментировали.

Издание уточняет, что 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» в компании подруги. Обеим стало плохо во время концерта. Тамара скончалась в районе 21.00, вторую женщину сумели спасти.

Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.