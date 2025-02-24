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24.02.2025, 13:38

Полицейский приехал на место аварии и обнаружил в покореженном минивэне собственного сына

Новости Мира 0 743

В американском штате Вайоминг сотрудника полиции Паркера Смита вызвали на место аварии, в которую, как он обнаружил, попала его собственная семья. Об этом сообщает Cowboy State Daily, передает Lenta.ru

Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom

Смита предупредили, что в автокатастрофе пострадал маленький ребенок. Приехав на место происшествия, полицейский обнаружил покореженный минивэн, на котором ехали его жена и их сыновья: четырехлетний Пи Джей и двухлетний Кристиан.

Сильнее всего пострадал Кристиан: в больнице у него диагностировали коллапс легкого, переломы ребер, челюсти и черепа. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минивэн врезалась снегоуборочная машина. По словам очевидца, шум столкновения машин был похож на выстрел. Он поспешил на помощь пострадавшим и до приезда полицейских сам пытался вытащить женщину и детей из минивэна.

Ранее сообщалось, что в Испании бывший полицейский из провинции Лас-Пальмас признался, что расправился с женой в 2020 году и разрубил ее на мелкие кусочки. Он серьезно поссорился с супругой и подрался с ней.

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