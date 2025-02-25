Украина, США и Россия: что произошло ночью 25 февраля

В третью годовщину вторжения России в Украину стороны, вовлеченные в военное противостояние Москвы и Киева, четко определились со своими позициями. Главное о событиях в Украине, России и США на утро 25 февраля - в подборке Tengrinews.kz .

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Годовщина вторжения России в Украину

В понедельник исполнилось три года с начала вторжения России в Украину. В Киев по этому случаю прибыли лидеры западных государств, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Лидеры нескольких западных государств и Европейского союза провели в Киеве саммит поддержки Украины. Они подтвердили неизменность своей позиции по поддержке Киева.

Европа пообещала в марте выделить Киеву 3,5 миллиарда евро, а президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменяться с Россией военнопленными по формуле "всех на всех".

При этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что "страны - члены ЕС не будут требовать от Украины никаких природных ресурсов в обмен на помощь".

Председатель Европейского совета также заявил, что вступление в ЕС является ключевым для будущего Украины, а председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это может произойти раньше 2030 года.

Глава НАТО Марк Рютте также заверил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

Вашингтон не направил на это мероприятие ни одного высокопоставленного чиновника.

Новые санкции против России одобрены

Ранее министры иностранных дел стран ЕС одобрили новые санкции против России. Меры направлены против так называемого теневого флота России - судов, которые она использует для обхода ограничений на транспортировку нефти и газа или для перевозки украденного украинского зерна.

Некоторые страны приняли свои отдельные пакеты антироссийских санкций.

Власти Великобритании расширили свой санкционный список, включив в него более 60 новых физических лиц и компаний, а также несколько десятков морских судов.

Под санкции Канады попали телеведущий Владимир Познер, фонд Ахмата Кадырова, замминистра обороны РФ и другие физлица и компании.

Генассамблея ООН заняла нейтральную позицию

Генассамблея ООН приняла как американскую резолюцию к третьей годовщине российского вторжения в Украину, так и резолюцию, подготовленную Киевом и Брюсселем с осуждением России как агрессора.

Проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны в Украине. Он подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и повторяет требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы из Украины". Его поддержали 93 страны, воздержались от голосования 65 стран, выступили против 18 стран.

Впервые США не стали соавторами проекта резолюции по Украине, подготовленного ЕС, и, проголосовав против него, оказались в стане необычных для себя единомышленников.

После внесения значительных поправок в проект, предложенный США, все же был представлен для голосования. Он призывал к "быстрому прекращению" войны в Украине и не содержал никакой критики в адрес Москвы. По инициативе европейских государств в документ было включено упоминание территориальной целостности Украины и достижения "справедливого мира". В результате при голосовании проект США также поддержали 93 страны, воздержались 72 страны.

В итоге Генассамблея ООН приняла оба документа.

Эммануэль Макрон хочет "быстрой, но не хрупкой сделки" по Украине

Пока европейские лидеры посещали Киев, президент Франции Эммануэль Макрон поехал в Вашингтон, чтобы попытаться изменить позицию США в вопросе российско-украинской войны.

После личной беседы в Овальном кабинете Белого дома Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию перед Белым домом, где президенты ответили на вопросы журналистов и сделали ряд заявлений.

Макрон заявил, что:

Европа даст гарантии безопасности Украине;

предостерег Владимира Зеленского от быстрой сделки, заявив, что прекращение огня в Украине без гарантии безопасности "недопустимо";

заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право;

посчитал, что есть веская причина возобновить взаимодействие с Путиным.

"Мир не может означать капитуляцию Украины", - отметил он.

Дональд Трамп повторил свою точку зрения, что война в Украине скоро закончится. Он проинформировал о кардинальном изменении позиции России, предположив, что Владимир Путин может согласиться на размещение европейских миротворцев на территории Украины.

Однако Эммануэль Макрон предупредил, что любое мирное соглашение должно уважать суверенитет Украины.

Дональд Трамп также анонсировал скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что может встретиться с ним на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

Помимо этого, Трамп также подтвердил, что "в какой-то момент" встретится с Владимиром Путиным.

На вопрос, должна ли Украина уступить территорию в рамках соглашения о прекращении войны, Трамп ответил: "Посмотрим". Он выразил надежду, что Киев "сможет вернуть часть своей земли", и отметил, что помогает Украине так, как никто никогда не помогал.

Редкоземельные минералы и война в Украине

Американский президент продолжает настаивать на том, что Вашингтон не должен продолжать тратить деньги на помощь Украине и новое соглашение по ископаемым с Украиной поможет исправить эту ситуацию.

Он еще раз повторил, что США "должны вернуть деньги, вложенные в Украину", при этом сумма, потраченная на помощь Киеву, сократилась с 500 до 350 миллиардов долларов. Хотя по-прежнему Киев должен внести 500 миллиардов долларов, но не США, а в некий фонд.

Трамп надеется на подписание сделки с Украиной "в очень скором времени".

Тем временем изданию Axios стали известны некоторые детали предстоящего договора.

В рамках соглашения на сотни миллиардов долларов США выразят свое желание сохранить Украину "свободной, суверенной и безопасной", пишет издание.

Axios сообщает со ссылкой на украинского чиновника, что проект соглашения призывает к созданию "Инвестиционного фонда реконструкции", который будет совместно управляться США и Украиной.

"Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предоставить долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины", — говорится в проекте.

В проекте, с которым ознакомился Axios, не указывается никаких военных обязательств США. В нем также говорится, что Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов и что взносы Украины должны быть вдвое больше взносов США, но он не призывает выплачивать эту сумму США. Проект предусматривает, что 50 процентов доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от "извлекаемых материалов" — включая полезные ископаемые, нефть и газ — должны быть выплачены в фонд.

Текст содержит положение, касающееся проектов на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией, "в случае если такие территории будут деоккупированы".

Источники с обеих сторон сообщили Axios, что сделка выглядит все более вероятной и может быть объявлена ​​в ближайшее время.

При этом минералы Трампу предложила и Россия.

Президент России Владимир Путин заявил, что "у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем в Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнёрам, в том числе в новых регионах".

Российский президент также подчеркнул, что не против сохранения государственности Украины, ему важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве.