Назван неочевидный способ избавиться от головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидный способ избавиться от головной боли. Выпуск с рекомендацией специалиста по борьбе с недугом доступен на платформе «Смотрим», передает Lenta.ru

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«Чтобы голова на полотенце висела, на воротнике, чтобы мышцы потихонечку расслабились и перестали давить на сосуды», — объяснил доктор принцип работы этого способа.

Ранее Мясников рассказал, как избавиться от боли в горле. Он отметил, что считает эффективным способом полоскание раствором лизиновой соли кетопрофена. Врач добавил, что лекарство быстро действует и избавляет от неприятного симптома на восемь часов.