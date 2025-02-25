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25.02.2025, 12:08

Ваш телефон следит за вами прямо сейчас! Как остановить это немедленно

Новости Мира 0 711

Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, ваш смартфон знает о вас больше, чем ваши родственники. Он запоминает каждое ваше перемещение, сохраняет историю поиска и даже анализирует, как долго вы смотрите на фотографии в соцсетях, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Приложения требуют доступ к камере, микрофону и контактам, а вы автоматически нажимаете «Разрешить».

Но задумывались ли вы, куда уходят эти данные? Рекламные компании создают ваш цифровой портрет, чтобы показывать таргетированную рекламу, а хакеры могут взломать аккаунты через уязвимости в мессенджерах.

Даже отключённый микрофон иногда продолжает записывать звук — такие случаи уже фиксировались.

Чтобы защититься, начните с малого: отзовите разрешения у ненужных приложений, отключите геолокацию.

Никогда не открывайте подозрительные ссылки и регулярно чистите кэш.

А еще говорят, что лучше разбить и выбросить старые гаджеты, чем продавать их — ваши фото и пароли могут восстановить даже после сброса настроек. Не дайте технологиям превратить вашу жизнь в открытую книгу!

И это только начало. Знаете ли вы, что даже приложения для фитнеса продают данные о вашем пульсе и маршрутах пробежек?

Страховые компании могут использовать эту информацию, чтобы повысить тарифы, если вы «слишком активны» и рискуете получить травму.

А голосовые помощники вроде Siri или Google Assistant записывают фразы, которые вы произносите рядом с телефоном — даже случайные разговоры. Эти записи хранятся годами и анализируются для «улучшения сервиса».

Как защититься? Установите браузеры с блокировкой трекеров, например Brave или Firefox Focus.

Отключите персонализацию рекламы в настройках Google и Apple ID.

Для паролей используйте менеджеры вроде LastPass, а не записывайте их в заметки.

И никогда не подключайтесь к публичному Wi-Fi — хакеры перехватывают данные за секунды.

Если вам кажется, что это паранойя, вспомните скандал с Cambridge Analytica, когда данные миллионов пользователей Facebook повлияли на выборы. Ваша приватность того стоит.

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