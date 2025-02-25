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25.02.2025, 13:48

Шестое массовое вымирание на Земле: оно уже началось и набирает обороты

Новости Мира 0 661

Ученые назвали главную причину шестого массового вымирания всего живого на Земле, передает hibiny.ru

Фото: humanoriginproject.com
Фото: humanoriginproject.com

За все время существования Земли, а это около 4,5 миллиарда лет, наша планета сталкивалась с пятью масштабными природными катаклизмами, которые приводили к массовому вымиранию большей части живых организмов. Прямо сейчас человечеству грозит шестое вымирание и оно уже началось.

С таким предупреждением в статье для The Guardian выступил профессор демографии Стэнфордского университета Пол Р. Эрлих, подчеркнув, что главной причиной новой катастрофы станет сам человек. Вернее стал, так как, по мнению профессора, шестое вымирание уже началось.

Эрлих утверждает, что новая катастрофа во многом уникальная, так как главная ее причина — это деятельность человека. Прямо сейчас темпы вымирания многих видом животных в сотни раз превышают естественную скорость природного отбора. За предельно короткий период времени из-за бурной деятельности человека на Земле исчезло больше тысячи видов живых организмов.

Профессор уверен, что над Землей нависла смертельная угроза, но еще не поздно все изменить. Главное отличие уже начавшейся катастрофы от всех предыдущих заключается в том, что ею все еще управляет человек. Если люди прекратят активно истреблять все живое на планете и уничтожать экосистему, шестое вымирание можно если не предотвратить, но хотя бы максимально замедлить.

Справка: ученые считают, что первое массовое вымирание на Земле произошло примерно 440 миллионов лет назад. Второе случилось в конце девонского периода, а третье стало самым значительным и случилось в пермском периоде. Тогда вымерли 70% наземных организмов и 96% морских. Четвертая катастрофа произошла 65 миллионов лет назад, в результате чего вымерли динозавры. Последняя на данный момент ознаменовалась ледниковым периодом.

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