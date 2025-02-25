1000 долларов за капельницу: переехавшая в Дубай россиянка предупредила о дороговизне лечения в ОАЭ

Россиянка Юлия Кожухова живёт в Дубае уже три года. Она собиралась провести в ОАЭ зиму, но так получилось, что страна стала для неё новым домом, передает hibiny.ru

Фото: pixabay

Однако не всё идеально в этой стране. Москвичка предупредила соотечественников о дороговизне медицинских услуг.

Однажды ей понадобилась срочная медицинская помощь из-за болезни, и ей пришлось вызвать скорую. Врачи установили капельницу с парацетамолом, за что ей выставили счёт на тысячу долларов.

Девушка в интервью «Ленте.ру» отметила, что важно покупать медицинскую страховку для того, чтобы в случае чего всё сделали бесплатно. Страховка обходится примерно в тысячу долларов за год.

Путешественница добавила, что минимальная зарплата в Дубае составляет около тысячи долларов, но для комфортной жизни нужен доход от пяти тысяч долларов.

Автомобиль в Дубае необходим. Аренда недорогой машины обойдётся от 300 долларов в месяц. Цены на продукты питания примерно вдвое выше московских, а штрафы за нарушение ПДД значительно строже, резюмировала Юлия.