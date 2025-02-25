Выпил алкоголь после кодировки: сколько времени есть на спасение жизни

Нарколог объяснил, чем закодированным людям грозит употребление алкоголя, передает hibiny.ru
Кодирование от алкогольной зависимости для многих является едва ли не последним шансом бросить пить навсегда. Препараты, которые во время процедуры вводятся пациенту, несовместимы со спиртным, о чем пациента всегда предупреждают.
Если человек все же решит выпить, это грозит ему серьезными проблемами со здоровьем и даже смертью. Об опасностях прерывания кодировки от алкоголизма рассказал психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.
«Возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями", — объяснил медик, указав на высокую вероятность летального исхода, особенно при попадании в организм больших доз алкоголя.
Выпивший спиртное закодированный человек наносит колоссальный вред сердцу и сосудам, а также дыхательной системе. Среди частых симптомов выделяются проблемы с сердцебиением, артериальным давлением, пульс учащается, а чувство тревоги нарастает с каждой минутой, после чего становится трудно дышать.
Шансов спасти жизнь алкоголика при таком развитии событий остается не так уж много. В среднем медики могут оказать помощь лишь в течение 30−40 минут, пока у человека не отказали почки, печень и мозг, отмечается в материале издания «Блокнот».
При этом нарколог Ивери Кизицкий отметил, что людям далеко не всегда вводятся именно опасные препараты, пишет «Газета.ру».
В ряде случаев специалисты предпочитают использовать для кодировки плацебо и когнитивно-поведенческую терапию, однако пациент никогда не знает, какая именно инъекция ему была сделана, а потому должен вести трезвый образ жизни.
Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.
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