Выпил алкоголь после кодировки: сколько времени есть на спасение жизни

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Кодирование от алкогольной зависимости для многих является едва ли не последним шансом бросить пить навсегда. Препараты, которые во время процедуры вводятся пациенту, несовместимы со спиртным, о чем пациента всегда предупреждают.

Если человек все же решит выпить, это грозит ему серьезными проблемами со здоровьем и даже смертью. Об опасностях прерывания кодировки от алкоголизма рассказал психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

«Возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями", — объяснил медик, указав на высокую вероятность летального исхода, особенно при попадании в организм больших доз алкоголя.

Выпивший спиртное закодированный человек наносит колоссальный вред сердцу и сосудам, а также дыхательной системе. Среди частых симптомов выделяются проблемы с сердцебиением, артериальным давлением, пульс учащается, а чувство тревоги нарастает с каждой минутой, после чего становится трудно дышать.

Шансов спасти жизнь алкоголика при таком развитии событий остается не так уж много. В среднем медики могут оказать помощь лишь в течение 30−40 минут, пока у человека не отказали почки, печень и мозг, отмечается в материале издания «Блокнот».

При этом нарколог Ивери Кизицкий отметил, что людям далеко не всегда вводятся именно опасные препараты, пишет «Газета.ру».

В ряде случаев специалисты предпочитают использовать для кодировки плацебо и когнитивно-поведенческую терапию, однако пациент никогда не знает, какая именно инъекция ему была сделана, а потому должен вести трезвый образ жизни.

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