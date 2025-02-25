18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.69
522.23
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.02.2025, 17:46

Россиянку из Крыма признали самой красивой девушкой Европы

Новости Мира 0 844

Россиянка из Крыма Юлия Павликова победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025». Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает Lenta.ru

Юлия Павликова. Фото: @yuliiapavlikova
Юлия Павликова. Фото: @yuliiapavlikova

Финал конкурса «Мисс Европа-2025» прошел в городе Бейрут, Ливан. Титул и корону второй год подряд забирает представительница России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Гадиеву из Татарстана. Второе место заняла участница из Украины, а третье место досталось претендентке из Болгарии.

«Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале», — написала обладательница короны и титула Юлия Павликова в праздничном посте.

Юлия также отметила, что, став победительницей, она подтвердила свой статус мировой рекордсменки. Павликова не только стала «Мисс Европа-2025», до этого она выходила в финал трех крупных международных конкурсов: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл», «Мисс Вселенная».

В прошлом году участница «Мисс Европа — 2024» из Украины Милена Мельничук обвинила россиянку в покупке победы. Конкурс выиграла Роза Гадиева из России, а Ирина Максимович из Белоруссии стала третьей. Украинка Милена Мельничук не смогла занять призовые места и, не согласившись с решением жюри, закатила скандал.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Наши крымчанки они такие
25.02.2025, 16:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...