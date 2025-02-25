Дешевый трюк, который повысит цену вашей машины при продаже на 20%

Продать машину дорого — это не удача, а технология. Покупатели оценивают авто за 7 секунд, и ваша задача — создать иллюзию идеала, передает belnovosti.by

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Начните с того, что не бросается в глаза: замените все болты и гайки в подкапотном пространстве на новые. Ржавый крепеж — сигнал, что машину не обслуживали.

Купите набор за копейки и потратьте час на замену.

Займитесь мелочами: отполируйте пластиковые ручки дверей пастой для фар. Выгоревший пластик старит авто на 5 лет.

Протрите резиновые уплотнители силиконовой смазкой — они станут черными и упругими, как новые.

В салоне уберите все личное: коврики с логотипом авто, чехлы на сиденьях, ароматизаторы. Это создает эффект «обезличенности», будто машина ждала именно этого покупателя.

Секрет продаж — запах. Не используйте химические освежители. За два дня до показа положите в бардачок мешочек с кофейными зернами, а под сиденья — сухие корки апельсина.

Кофе впитает посторонние запахи, цитрус даст легкую свежесть. Перед приездом покупателя уберите их — останется едва уловимый «аромат чистоты».

Самый важный этап — документы. Распечатайте график ТО на фирменном бланке (шаблон скачайте в интернете). Даже если вы меняли масло сами, красивые печати и подписи убедят в «заботе». Добавьте папку с чеками за запчасти — это докажет, что машина не «собрана на свалке».

Ценник — психологическая ловушка. Никогда не пишите «цена договорная». Укажите сумму на 15–20% выше рыночной, а в описании добавьте: «Срочная продажа — готов(а) уступить в цене». Покупатель приедет, чтобы поторговаться, но в душе уже будет рад «скидке».

Во время осмотра говорите: «Мне жаль продавать — машина обслужена до 2025 года». Это создаст эффект дефицита.

И последнее: никогда не мойте двигатель. Чистый подкапотник вызывает подозрения — «скрывают течь». Лучше аккуратно протрите его влажной тряпкой, оставив легкий налет «аккуратной эксплуатации». Эти трюки стоят копейки, но делают из старой машины «ухоженную редкость».