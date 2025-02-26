«Ты что, с ума сошла»: мама 19-летней невесты Лепса ответила на желание дочери родить ребёнка

Новая любовь Григория Лепса Аврора Киба, которая совсем недавно окончила школу, шокировала публику кольцом на безымянном пальце, передает hibiny.ru
Несмотря на то, что изначально пользователи соцсетей сочли роман шуткой или пиаром, пара уже наметила дату свадьбы.
Вместе с тем юная Киба уже успела заявить о намерении родить от именитого артиста. Недавно девушка отметила 19-й день рождения и загадала весьма неожиданное для своих лет желание.
"Внучку тебе, мам!" — произнесла она, задувая звучи.
При этом мама именинницы такое желание не оценила.
"Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я еще не могу быть", — возмутилась женщина.
Ранее мы писали, что невеста Лепса заговорила о свадьбе.
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