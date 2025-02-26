«Ты что, с ума сошла»: мама 19-летней невесты Лепса ответила на желание дочери родить ребёнка

Новая любовь Григория Лепса Аврора Киба , которая совсем недавно окончила школу, шокировала публику кольцом на безымянном пальце, передает hibiny.ru

Фото: GLOBALLOOKPRESS

Несмотря на то, что изначально пользователи соцсетей сочли роман шуткой или пиаром, пара уже наметила дату свадьбы.

Вместе с тем юная Киба уже успела заявить о намерении родить от именитого артиста. Недавно девушка отметила 19-й день рождения и загадала весьма неожиданное для своих лет желание.

"Внучку тебе, мам!" — произнесла она, задувая звучи.

При этом мама именинницы такое желание не оценила.

"Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я еще не могу быть", — возмутилась женщина.

Ранее мы писали, что невеста Лепса заговорила о свадьбе.