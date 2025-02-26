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26.02.2025, 07:57

Австралийская пара пережила ужас: полёт в Венецию рядом с мёртвым пассажиром

Новости Мира 0 596

Австралийская пара поделилась шокирующим опытом, который им пришлось пережить во время дальнего авиаперелёта. Их путешествие в Венецию превратилось в настоящий кошмар, когда одна из пассажирок внезапно скончалась, а им пришлось провести рядом с ней несколько часов, рассказывает Tengri Travel со ссылкой на DailyMail.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для Митчелла Ринга и Дженнифер Колин их долгожданное путешествие в Венецию превратилось в настоящий стресс. Во время рейса Qatar Airways из Мельбурна одна из пассажирок внезапно потеряла сознание в проходе, едва выйдя из туалета.

Экипаж мгновенно бросился на помощь, но, несмотря на все усилия, спасти женщину не удалось.

"Это было невероятно грустно", – вспоминает Митчелл Ринг.

Попытки переместить тело в бизнес-класс оказались безуспешными – узкий проход и комплекция женщины не позволили осуществить задуманное. Тогда бортпроводники заметили свободные места рядом с австралийской парой и попросили их пересесть, чтобы освободить пространство.

На оставшиеся четыре часа полёта мёртвую пассажирку уложили рядом с мистером Рингом, накрыв её одеялами. Этот жуткий опыт они вряд ли забудут.

Для Дженнифер Колин, которая и без того нервничает во время перелетов, этот случай стал настоящим испытанием.

"Когда мой муж повернулся и сказал: "Двигайся, двигайся", я была в шоке. Я спросила: "Они что, собираются ее туда положить?" – вспоминает она.

К счастью, пассажирка, сидевшая в другом ряду, предложила мисс Колин пересесть к ней, так как, по словам Дженнифер, бортпроводники не предложили им переместиться подальше от тела.

Но на этом испытание не закончилось. После приземления в Дохе паре пришлось еще долго ждать в самолете, пока на борт поднимались полиция и медики.

"Когда спасатели начали снимать одеяла и осматривать тело, я видел лицо этой женщины. Не могу поверить, что нас заставили оставаться там… это было ужасно", – рассказал Митчелл Ринг.

Он отметил, что авиакомпания должна заботиться не только о пассажирах, но и о своем персонале, оказывая поддержку в подобных ситуациях.

"Нам должны были предложить помощь или хотя бы поинтересоваться, нужна ли нам консультация. Честно говоря, я сам не до конца понимаю, что чувствую, но мне хотелось бы поговорить с кем-то, чтобы убедиться, что со мной все в порядке", – добавил он.

После пережитого шока у Митчелла Ринга и Дженнифер Колин остались смешанные чувства по поводу их долгожданного отдыха в Венеции.

"Я пытаюсь извлечь максимум пользы из этой довольно сложной ситуации. Но, знаете, мы на каникулах, поэтому действительно стараемся хорошо провести время", – заключила Дженнифер.

Тем временем Qatar Airways объявила о проведении расследования инцидента и пообещала связаться с парой.

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