Украина, США и Россия: что произошло ночью 26 февраля

Главное о событиях в Украине, США и России на утро 26 февраля - в подборке Tengrinews.kz .

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Украина согласилась подписать сделку с США о недрах

Киев согласовал с администрацией США условия сделки по природным ресурсам и может подписать соглашение уже в ближайшие дни. Об этом сообщили агентство AFP, газета Financial Times и украинское издание "Экономическая правда".

"Сейчас официальные лица правительств работают над деталями", - заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

По данным СМИ, в обновленном варианте отсутствует положение о 100-процентном контроле США над фондом, в который предполагается направлять доходы от природных ресурсов Украины.

Сообщается, что США отказались от требования получить 500 миллиардов долларов от эксплуатации природных ресурсов Украины. В проект договора добавлено положение, согласно которому Киев и Вашингтон "не будут иметь права продавать, передавать свою долю в фонде без предварительного письменного согласия другой стороны". При этом в договоре нет четких гарантий безопасности Украине.

Зеленский планирует посетить США в пятницу для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Вашнигтон для встречи с главой США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как утверждают источники агентства, лидеры двух стран будут обсуждать проект соглашения по полезным ископаемым, условия которого были согласованы ранее.

Трамп в свою очередь заявил, что не возражает против приезда Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет".

Трамп допустил снятие санкций с России

Санкции с России могут быть сняты "в какой-то момент", но время для этого пока не пришло. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

"Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо", - сказал президент США.

США ввели против Москвы санкции еще до начала войны в Украине, они были связаны в том числе со вступлением Крыма в состав России в 2014 году. В дальнейшем ограничения неоднократно ужесточались. Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Западу придется отменить антироссийские санкции при условии окончания конфликта в Украине.

Трамп назвал условие размещения миротворцев в Украине

Миротворческий контингент должен быть размещен в Украине в формате, который устроит все стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Размещение миротворцев в Украине обсуждается несколько месяцев. Трамп выступает за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа.

"Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность", - заявил республиканец.

Лидеры некоторых европейских стран сомневаются в целесообразности размещения миротворцев в Украине. Москва выступает против миротворцев НАТО в Украине.

Трамп объявил о желании доступа к редкоземельным металлам России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.

"Хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", - сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон заинтересован в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", которыми располагает страна. Республиканец отметил, что у США также есть "вещи, которые они могли бы использовать".