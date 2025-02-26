США начнут продавать «золотые» ВНЖ за $5 млн

«Золотые карты» будут «продаваться» иностранцам, сделавшим крупные вложения в американскую экономику, сообщил Трамп. Цену установят на уровне $5 млн, продажи начнутся через две недели, передает rbc.ru

Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

США через две недели начнут продажу «золотых» видов на жительство за $5 млн, сообщил президент страны Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News.

По его словам, вид на жительство будет предоставляться тем иностранцам, которые сделают крупные вложения в американскую экономику.

«Мы будем продавать «золотую карту». Есть «зеленая карта», а это — «золотая карта». Цена на эту карту будет установлена нами на уровне порядка $5 млн», — сказал республиканец.

Трамп выразил убежденность, что «богачи» будут въезжать в США, приобретая такую карту. Он добавил, что речь идет о пути к американскому гражданству.