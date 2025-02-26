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26.02.2025, 11:31

Вывихнут зубы, искривят прикус, убьют ночью: стоматолог предупредила об опасности декоративных брекетов

Новости Мира 0 405

Подростки массово скупают на маркетплейсах декоративные брекеты. Их называют скайсами. Школьники прикрепляют фальшивые системы на зубы с помощью специального клея, чтобы выглядеть модно, передает hibiny.ru

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Покупатели пишут в отзывах, что держатся такие конструкции плохо. Кроме того, клей плохо пахнет.

Стоматолог Наталья Кузьмина в интервью порталу «Клопс» предупредила, что такие декоративные элементы очень опасны не только для зубов, но и для жизни.

Из-за ненадёжной фиксации оторванные брекеты или дуга могут попасть в дыхательные пути. А если это произойдёт ночью?
Наталья Кузьмина

Она добавила, что такие конструкции могут серьёзно навредить здоровью: вывихнуть зубы из кости, искривить прикус ещё сильнее. За исправление дефектов придётся выложить кругленькую сумму.

Временные «пломбы» также опасны. Химический состав сомнителен, материал не имеет сертификата. Специалист предупредила, что может возникнуть аллергическая реакция, сопровождающаяся удушьем, воспаление и некроз слизистой с потерей зуба.

Кроме того, запечатывать кариозную полость без предварительной дезинфекции нельзя. Врач-стоматолог перед пломбированием тщательно чистит полость от загрязнённых участков, промывает её, сушит и только потом ставит пломбу.

Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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