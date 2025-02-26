Что скрывает бардачок вашего авто? Тайный отсек, о котором вы даже не догадывались

Вы тысячу раз открывали бардачок, чтобы достать документы или салфетки, но даже не подозревали, что он хранит секреты. Большинство водителей используют его как свалку для чеков, жвачек и забытых мелочей, но на самом деле это многофункциональный инструмент, передает belnovosti.by

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Например, в 80% автомобилей бардачок можно превратить в холодильник. Достаточно вытащить пластиковый лоток и положить на его дно пакет со льдом.

За час в таком «холодильнике» бутылка воды остынет до +10°C — идеально для летней поездки. Но это лишь начало.

Присмотритесь к крышке бардачка. В некоторых моделях под ней спрятан крючок для пакетов с покупками. Потяните за выступ — и вы сможете зафиксировать сумку, чтобы она не болталась на поворотах.

Еще один секрет: если открутить два винта в верхней части бардачка, за ними обнаружится ниша для аптечки или страхового полиса. Производители прячут ее, чтобы документы не мялись, но об этом не пишут в инструкциях.

Самый неожиданный лайфхак — бардачок как сейф. В дорогих авто есть режим блокировки от детей, но даже в бюджетных машинах можно создать «тайник».

Вытащите весь лоток, приклейте к задней стенке магнит, и получите скрытый карман для ключей или наличных. Металлические детали кузова надежно удержат его на месте.

А если ваш бардачок запирается, используйте его для хранения гаджетов во время стоянки — воры редко тратят время на взлом этой части салона.

Но будьте осторожны: в некоторых авто бардачок — это ловушка. Например, при ДТП незакрепленные предметы в нем превращаются в снаряды. Производители знают об этом, поэтому делают отсеки с мягкими стенками.

Проверьте свой: если внутри нет амортизации, положите на дно резиновый коврик.

И никогда не храните там зажигалки или баллончики — летом температура в бардачке достигает +70°C.