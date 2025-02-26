18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.69
522.23
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.02.2025, 13:32

Что скрывает бардачок вашего авто? Тайный отсек, о котором вы даже не догадывались

Новости Мира 0 425

Вы тысячу раз открывали бардачок, чтобы достать документы или салфетки, но даже не подозревали, что он хранит секреты. Большинство водителей используют его как свалку для чеков, жвачек и забытых мелочей, но на самом деле это многофункциональный инструмент, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Например, в 80% автомобилей бардачок можно превратить в холодильник. Достаточно вытащить пластиковый лоток и положить на его дно пакет со льдом.

За час в таком «холодильнике» бутылка воды остынет до +10°C — идеально для летней поездки. Но это лишь начало.

Присмотритесь к крышке бардачка. В некоторых моделях под ней спрятан крючок для пакетов с покупками. Потяните за выступ — и вы сможете зафиксировать сумку, чтобы она не болталась на поворотах.

Еще один секрет: если открутить два винта в верхней части бардачка, за ними обнаружится ниша для аптечки или страхового полиса. Производители прячут ее, чтобы документы не мялись, но об этом не пишут в инструкциях.

Самый неожиданный лайфхак — бардачок как сейф. В дорогих авто есть режим блокировки от детей, но даже в бюджетных машинах можно создать «тайник».

Вытащите весь лоток, приклейте к задней стенке магнит, и получите скрытый карман для ключей или наличных. Металлические детали кузова надежно удержат его на месте.

А если ваш бардачок запирается, используйте его для хранения гаджетов во время стоянки — воры редко тратят время на взлом этой части салона.

Но будьте осторожны: в некоторых авто бардачок — это ловушка. Например, при ДТП незакрепленные предметы в нем превращаются в снаряды. Производители знают об этом, поэтому делают отсеки с мягкими стенками.

Проверьте свой: если внутри нет амортизации, положите на дно резиновый коврик.

И никогда не храните там зажигалки или баллончики — летом температура в бардачке достигает +70°C.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...