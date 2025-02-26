Почему люди, которые часто говорят «вообще», опасны в общении

Вы замечали, как некоторые люди вставляют слово «вообще» в каждую вторую фразу? «Вообще-то это не моя проблема», «Я вообще так не считаю», «Ты вообще о чём?». Кажется, это просто речевая привычка. На самом деле за ней скрывается токсичная модель поведения, которая медленно разрушает ваши отношения, передает belnovosti.by

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И если вы вовремя не распознаете это, последствия будут необратимы.

Люди, злоупотребляющие словом «вообще», часто используют его как щит. Оно помогает им дистанцироваться от ответственности и перевести разговор в абстрактное русло.

Например, вместо конкретного ответа на вопрос «Почему ты не выполнил задачу?» вы услышите: «Вообще-то я не обязан был это делать».

Это не аргумент — это попытка переиграть правила диалога. Собеседник ставит себя выше ситуации, чтобы вы почувствовали себя неправым даже без причины.

Ещё опаснее, когда «вообще» становится инструментом скрытой агрессии. Фразы вроде «Ты вообще меня слышишь?» или «Вообще-то это бред» уничтожают возможность конструктивного разговора.

Они переводят общение в режим конфликта, где ваше мнение изначально считается незначительным.

Такие люди редко идут на компромисс, потому что их цель — не решить проблему, а доказать своё превосходство.

Как защититься? Перестаньте принимать их «вообще» за чистую монету. Задавайте уточняющие вопросы: «Что именно ты имеешь в виду под "вообще"?» или «Можешь объяснить без обобщений?».

Это лишит собеседника возможности манипулировать и заставит говорить конкретно.

Если он продолжит уходить в абстракции — вы имеете дело с профессиональным манипулятором. Дальнейшее общение с ним будет стоить вам нервов.