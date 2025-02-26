18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.69
522.23
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.02.2025, 14:28

Почему люди, которые часто говорят «вообще», опасны в общении

Новости Мира 0 358

Вы замечали, как некоторые люди вставляют слово «вообще» в каждую вторую фразу? «Вообще-то это не моя проблема», «Я вообще так не считаю», «Ты вообще о чём?». Кажется, это просто речевая привычка. На самом деле за ней скрывается токсичная модель поведения, которая медленно разрушает ваши отношения, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

И если вы вовремя не распознаете это, последствия будут необратимы.

Люди, злоупотребляющие словом «вообще», часто используют его как щит. Оно помогает им дистанцироваться от ответственности и перевести разговор в абстрактное русло.

Например, вместо конкретного ответа на вопрос «Почему ты не выполнил задачу?» вы услышите: «Вообще-то я не обязан был это делать».

Это не аргумент — это попытка переиграть правила диалога. Собеседник ставит себя выше ситуации, чтобы вы почувствовали себя неправым даже без причины.

Ещё опаснее, когда «вообще» становится инструментом скрытой агрессии. Фразы вроде «Ты вообще меня слышишь?» или «Вообще-то это бред» уничтожают возможность конструктивного разговора.

Они переводят общение в режим конфликта, где ваше мнение изначально считается незначительным.

Такие люди редко идут на компромисс, потому что их цель — не решить проблему, а доказать своё превосходство.

Как защититься? Перестаньте принимать их «вообще» за чистую монету. Задавайте уточняющие вопросы: «Что именно ты имеешь в виду под "вообще"?» или «Можешь объяснить без обобщений?».

Это лишит собеседника возможности манипулировать и заставит говорить конкретно.

Если он продолжит уходить в абстракции — вы имеете дело с профессиональным манипулятором. Дальнейшее общение с ним будет стоить вам нервов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...