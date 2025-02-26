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26.02.2025, 15:48

В США бушует корь: число заболевших растет

Новости Мира 0 475

Департамент здравоохранения штата Техас США сообщил о вспышке кори в регионе Саут-Плейнс и Панхандл, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Заболевание обнаружено в девяти округах - Даллам, Доусон, Эктор, Гейнс, Лаббок, Линн, Мартин, Терри и Йокум. Больше всего корью заболели в Гейнсе - 80 человек.

"На данный момент зарегистрировано 124 случая заболевания с конца января. Восемнадцать пациентов были госпитализированы. Пять заболевших были вакцинированы, остальные не привиты или их статус вакцинации неизвестен. Из-за высокой заразности этого заболевания ожидается появление дополнительных случаев как в зоне вспышки, так и в соседних сообществах", - говорится в сообщении департамента здравоохранения штата Техас.

В информации отмечается, что симптомы кори (высокая температура, кашель, насморк, покраснение и слезоточивость глаз, сыпь в виде плоских красных пятен) могут появиться в течение 7–21 дня после заражения. Вирус передается при прямом контакте и воздушно-капельным путем. Вирус может оставаться в воздухе до двух часов после того, как зараженный человек покинул помещение.

"Лучший способ предотвратить заболевание - это пройти вакцинацию двумя дозами вакцины против кори, которая в основном вводится в составе комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR). Даже в редких случаях заражения у вакцинированных людей болезнь протекает в легкой форме и имеет меньший риск распространения на других", - указывается в сообщении.

Ведомство рекомендует пройти вакцинацию до начала весеннего и летнего сезонов путешествий.

"Корь - это чрезвычайно заразное респираторное заболевание, которое может привести к угрожающим жизни осложнениям у людей, не имеющих защиты от вируса", - заявил департамент здравоохранения штата Техас.

Напомним, что в феврале 2025 года Сенат США утвердил Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб. Ранее в СМИ писали, что Кеннеди-младший известен своей критикой вакцинации, утверждая о ее связи с аутизмом, и выступал против ограничений, введенных штатами и федеральным правительством во время пандемии COVID-19. Однако на слушаниях в Сенате он заявил о необходимости вакцинации, несмотря на свои предыдущие высказывания. Кеннеди сообщил, что будет поддерживать график вакцинации детей в США, исследования и разработки в области борьбы с птичьим гриппом, основываясь на научных данных о безопасности вакцин.

"Многие утверждали, что я выступаю против вакцин и против (фармацевтической) промышленности. Я не делаю ни того, ни другого", - сообщил Кеннеди, добавив, что его дети привиты.

При этом он не стал отвечать на вопрос сенатора Берни Сандерса о том, согласен ли он с тем, что вакцины не вызывают аутизма. Он также сказал, что не знает, спасла ли вакцина против коронавируса миллионы жизней.

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