Во сколько нужно ужинать, чтобы жир таял сам?

Вы наверняка слышали, что поздние ужины приводят к лишним килограммам. Но что, если есть точное время, после которого еда превращается в жир, а до — сгорает как в топке?, передает belnovosti.by

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Оказывается, ваш метаболизм подчиняется биологическим часам, и один неверный шаг может застопорить похудение на месяцы.

Секрет в том, чтобы закончить ужин за 3–4 часа до сна. Например, если вы ложитесь в 23:00, последний прием пищи должен быть в 19:00–20:00.

Почему так? Ночью тело переключается в режим восстановления, а не переваривания. Если желудок пуст, энергия берется из жировых запасов, а не из съеденного на ночь бутерброда.

Но есть нюанс: не все продукты одинаково полезны даже в «правильное» время. Углеводы после 18:00 — табу. Они резко повышают инсулин, который блокирует жиросжигание.

А вот белок и овощи — можно. Куриная грудка с брокколи, запеченная рыба с цукини или творог с огурцом — идеальные варианты. Они насыщают без перегрузки ЖКТ.

Интересный факт: если поужинать слишком рано (например, в 17:00), вы рискуете проснуться ночью от голода и сорваться. Золотая середина — за 4 часа до сна.

А что насчет перекусов? Даже маленький кусочек шоколада перед сном сводит на нет все усилия. Сахар вызывает всплеск кортизола, который мешает уснуть и заставляет тело копить жир.

Но если голод невыносим, выпейте стакан кефира с щепоткой куркумы. Молочный белок утолит аппетит, а специя снизит воспаление, которое часто маскируется под голод.

Эксперимент: попробуйте две недели ужинать в 19:00 и сравните результат с периодом, когда вы ели в 21:00.

Скорее всего, утренняя отечность исчезнет, талия станет заметнее, а сон — глубже. Это признаки того, что метаболизм работает как часы.

И да, пропуск ужина — плохая идея. Голод замедлит обмен веществ, и на следующий день вы съедите больше.