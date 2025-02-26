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26.02.2025, 18:59

Чудесное спасение кошки Муси, которую сбросили с высоты замка «Ласточкино гнездо» в Крыму

Новости Мира 0 341

В соцсетях распространяются кадры с кошкой Мусей, ставшей звездой после того, как ей чудом удалось выжить после падения с высоты смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, передает hibiny.ru

Фото: скриншот видео соцсети
Фото: скриншот видео соцсети

Волонтеры переживали, что животное получило травмы, однако в итоге Муся без проблем двигалась и даже не боялась людей. Ее было решено отправить на обследование в клинику.

«Аккуратно, а вдруг она травмирована. Целая, вообще. Она — звезда! Ребята, сотрудники КРЫМ-СПАС, волонтеры, вы лучшие», — говорит на видео, опубликованном тг-каналом РИА Новости, одна из встревоженных судьбой кошки россиянок.

На скалах Муся оказалась после того, как ее сбросил с обрыва находившийся на смотровой площадке мужчина. Сотрудникам правоохранительных органов турист объяснил, что животное, которое он ранее взял на руки, начало вырываться, потому он и сбросил его вниз.

На вопрос, почему вместо этого он просто не опустил кошку на асфальт, задержанный ответить не смог. Известно, что в Крым молодой человек приехал из Санкт-Петербурга, ему 24 года.

Теперь волонтеры и ялтинский музей «Ласточкино гнездо» спорят, кто будет дальше ухаживать за Мусей, говорится в материале dailystorm.ru. Общественники считают, что животному нужно найти дом, а сотрудники замка убеждены, что кошке будет лучше там, где она прожила всю жизнь, то есть в «Ласточкином гнезде».

Справка: Высота скалы, на которой размещен замок «Ласточкино гнездо» в Ялте, составляет 40 метров.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Крым-рай для кошек и собак, но вот иногда приезжие портят эту картинку
26.02.2025, 16:01
дорожник
дорожник
Крым-рай для кошек и собак, но вот иногда приезжие портят эту картинку
26.02.2025, 15:55
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