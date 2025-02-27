Бари Алибасов о Лозе: «Выходит на сцену вонючий, невозможно стоять»

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов осудил в беседе с NEWS.ru композитора Юрия Лозу за несоблюдение правил личной гигиены, передает Газета.Ru
«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий, невозможно стоять рядом. Весь грязный, все черное. От него несет. Он всегда стоял на расстоянии 6-10 метров от артистов, потому что от него воняло», — возмущенно сказал продюсер.
Алибасов заявил, что артисты на протяжении нескольких лет пытались заставить Юрия Лозу помыться. По словам шоумена, композитор мылся раз в три года.
Недавно Алибасов опроверг информацию о том, что пережил инсульт в феврале 2024 года. Продюсер уточнил, что сейчас находится в хорошей форме и ежедневно занимается на велотренажере и тренажере для рук. Супруга Алибасова Елена, в свою очередь, добавила, что продюсер также начал правильно питаться и вести здоровый образ жизни в целом.
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