Украина, США и Россия: что произошло ночью 27 февраля

Главное о событиях в Украине, США и России на утро 27 февраля - в подборке Tengrinews.kz .

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Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом и подписание соглашения о полезных ископаемых с США в пятницу, 28 февраля. Об этом, как сообщило агентство УНИАН, он сказал в своем обращении к украинцам.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу... Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена", - подчеркнул он.

Ранее в среду Трамп, выступая на первом заседании кабинета министров, сообщил, что Зеленский посетит Белый дом 28 февраля для подписания соглашения, предоставляющего США права на природные ресурсы Украины.

Первая леди: У Зеленского нет желания быть президентом всю жизнь

Владимир Зеленский не собирается и не имеет желания быть президентом Украины всю свою жизнь, рассказала первая леди страны Елена Зеленская в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.

Ведущий шоу напомнил, что Зеленский недавно заявил представителям СМИ, что он готов уйти с должности в обмен на то, что Украина будет в НАТО. На вопрос, готова ли она к такому решению своего мужа, Зеленская отметила, что с ней Владимир Зеленский это не обсуждал.

"Но я знаю, что не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь", - продолжила она.

По ее словам, задача, которую поставил перед собой сейчас ее супруг, касается безопасности Украины. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть у Украины, чтобы Зеленский мог "спокойно оставить свой пост".

Трамп: Вашингтон не будет предлагать Киеву дополнительные гарантии безопасности

Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров, прошедшем в среду, заявил, что Соединенные Штаты не станут предлагать Украине дополнительные гарантии безопасности.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть. Мы поручим это Европе... Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", - сказал он.

По его словам, Вашингтон, в частности, может поддержать Европу в случае развертывания в Украине европейских миротворцев.

Трамп также заверил, что постарается, чтобы возможное мирное соглашение "было хорошим" для Киева. США попытаются помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, хотя это будет сложно.

Однако, добавил он, Украине следует "забыть о НАТО".

Дипломаты США и России проведут встречу в Стамбуле

Российские и американские дипломаты встретятся в Стамбуле в четверг для переговоров, направленных на восстановление их дипломатических миссий, что рассматривается как шаг к прекращению войны в Украине, заявили обе стороны, пишет "Голос Америки".

Госдепартамент США заявил, что переговоры, которые пройдут под руководством должностных лиц рабочего уровня, не будут включать никаких обсуждений по Украине, но все равно будут рассматриваться как проверка желания Москвы искренне взаимодействовать.

Американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую делегацию - директор североатлантического департамента МИД России Александр Дарчиев.

Представитель Госдепартамента сообщил, что на встрече будет обсуждаться дальнейшая работа посольств в Москве и Вашингтоне, а также российских консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне, но не российской миссии при ООН.

Обе страны выслали дипломатов и ограничили назначение новых сотрудников в миссиях, в результате чего их посольства остались недостаточно укомплектованными.

Вашингтон и Москва обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

"Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты", – пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники, которые уточнили, что переговоры конфиденциальны и пока что находятся на ранней стадии.

Поясняется, сотрудничество в энергетическом секторе также рассматривается как один из ключевых приоритетов США.

Один из источников сообщил агентству, что Вашингтон рассматривает взаимодействие с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе.