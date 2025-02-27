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27.02.2025, 08:51

«Поймал голову инопланетянина»: британская пресса обсуждает улов рыбака из РФ

Новости Мира 0 1 013

Российский рыбак Роман Федорцов стал звездой иностранных СМИ после того, как в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* опубликовал фото необычной рыбы с экстраординарной формой головы. Об этом написали и New York Post, и Daily Mail, передает Газета.Ru

Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

Это «инопланетное» существо вызвало бурное обсуждение в комментариях, где его сравнили с персонажами мультфильма «Мегамозг», инопланетянами из «Марс атакует» и злодеем Крэнгом из «Черепашек-ниндзя».

Издание New York Post отметило, что «лавкрафтовское» существо привлекло внимание общественности. По версии экспертов, странная форма тела рыбы может быть следствием резкого изменения давления во время ее подъема на поверхность.

Британская газета Daily Mail также обратила внимание на публикацию Федорцова, описав рыбу как «кошмарное существо, похожее на инопланетянина». В своем материале издание вспомнило и другие загадочные находки рыбака, такие как «акула-призрак» и «доисторическая акула-гоблин».

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