Названы три знака зодиака, которые попали в "белый список" Вселенной

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Телец

Деньги идут к вам семимильными шагами – возможны повышение зарплаты или выгодные сделки. В личной жизни тоже царит гармония: отношения с близкими станут крепче, а одинокие Тельцы могут встретить человека, с которым почувствуют полное душевное единение.

Лев

Вы будете буквально излучать магнетизм, а удача будет следовать за вами повсюду. В карьере откроются перспективные возможности, а ваше умение вдохновлять других поможет завоевать новые высоты. В любви вас ждут страстные моменты и искренние признания.

Стрелец

Судьба приготовила для вас приятные сюрпризы, путешествия и новые знакомства. Весна принесет ощущение легкости и свободы, а любые начинания будут складываться лучшим образом. Возможны счастливые случайности.